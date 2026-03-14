¿Cómo moverse en Miami este 15 de marzo? Rutas y cierres por el Festival Calle Ocho 2026

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El Festival de Música Calle Ocho regresa este domingo 15 de marzo a Florida, convirtiendo el corazón de La Pequeña Habana, en una fiesta masiva.

Sin embargo, para los conductores y residentes de Miami, el evento implica una importante transformación en la movilidad urbana.

Para evitar retrasos y multas, aquí te presentamos la hoja de ruta oficial sobre los cierres y las alternativas de tránsito para este fin de semana.

Cronograma de cierres viales

La Policía de Miami ha confirmado que las restricciones comenzarán de forma progresiva desde la noche del sábado para facilitar el montaje del evento.

Sábado 14 de marzo:

6:00 pm: cierre de la SW 22nd Ave. entre la SW 7th St. y la SW 8th St.

cierre de la entre la SW 7th St. y la SW 8th St. 9:00 pm: cierre total del tráfico hacia el este en la SW 8th St., cubriendo el tramo desde la SW 27th Ave. hasta la SW 13th Ave.

Domingo 15 de marzo:

La arteria principal de la Calle Ocho (desde la SW 13th St. hasta la SW 27th Ave.) permanecerá cerrada durante toda la jornada del festival, que se extenderá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Atención: Se estima que la normalidad vial regresará el lunes 16 de marzo a las 5:00 a.m.

Rutas alternas y desvíos recomendados

Si tu intención es cruzar la zona sin detenerte, las autoridades sugieren evitar el corredor principal y optar por estas rutas:

Dirección Desvío obligatorio Rutas alternas sugeridas Hacia el Este SW 27th Ave. (al Norte o Sur) SW 1st St., SW 10th St. o Coral Way Hacia el Oeste SW 12th Ave. (al Norte o Sur) SW 6th St., West Flagler St. o Coral Way

Información clave para residentes de la zona

Si vives dentro del área afectada, el acceso a tu propiedad estará restringido.

Solo podrás ingresar a través de:

Lado Norte: Acceso por la SW 7th St.

Acceso por la Lado Sur: Acceso por la SW 9th St.

Las autoridades instan a los conductores a mantener la paciencia y seguir las indicaciones de los oficiales que estarán desplegados a lo largo de toda la ruta para asistir en la fluidez vehicular.





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