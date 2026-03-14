Planifica tu Spring Break: guía completa de piscinas gratis en Las Vegas

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La Ciudad de Las Vegas adelanta la temporada de calor con la apertura temporal de sus áreas de juegos acuáticos y piscinas municipales, una medida que responde a las temperaturas inusualmente altas registradas este mes de marzo.

Desde este viernes 13, y hasta el lunes 23 de marzo, las familias pueden acceder sin costo a instalaciones clave como Rainbow Family Park y Centennial Hills Park, entre otros cuatro parques distribuidos estratégicamente por la ciudad.

Esta iniciativa resulta importante para el bienestar de la comunidad, ya que ofrece un alivio inmediato frente al clima mientras las autoridades instan a los ciudadanos a mantener una hidratación constante y utilizar protección solar adecuada para evitar golpes de calor.

Eventos

Además de las opciones al aire libre, la oferta recreativa incluye el acceso a piscinas cubiertas como la Piscina Municipal y la Piscina Pavilion, con horarios extendidos durante la semana del 16 al 20 de marzo y tarifas accesibles que no superan los $3 para adultos.

Para los padres que buscan actividades estructuradas, la ciudad organiza el Campamento Infantil de Vacaciones de Primavera 2026, dirigido a estudiantes desde kínder hasta octavo grado según detalla Telemundo las Vegas.

Estos campamentos operarán en seis centros comunitarios y requieren inscripción previa, garantizando un entorno supervisado con programas que fomentan el acondicionamiento físico y la educación nutricional.

Otras ofertas

El sector turístico y de hospitalidad también se suma a esta ola de frescura con beneficios exclusivos para los residentes de Nevada.

Hoteles emblemáticos como el Sahara, The Linq y el Flamingo abren sus áreas de piscina al público general; en muchos casos, los locales disfrutan de acceso gratuito y estacionamiento sin costo al presentar su identificación estatal.

Ya sea en la azotea de un casino para mayores de 21 años o en las piscinas familiares del Palms y el Horseshoe, la ciudad ofrece un abanico de alternativas que posicionan a Las Vegas como un refugio accesible frente al inicio prematuro del verano.

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