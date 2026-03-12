El IRS entrega cheques de $3.700: así puedes reclamarlo hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reporta un incremento significativo en las devoluciones de impuestos durante la temporada fiscal 2026, con reembolsos que superan el promedio de $3.700 por contribuyente.

Hasta el 8 de marzo, las autoridades procesaron exitosamente 63,5 millones de declaraciones federales, donde casi la mitad de los ciudadanos aprovechó los nuevos recortes fiscales implementados por la administración actual.

Esta inyección de liquidez llega directamente a las cuentas de quienes completan el Formulario 1040 y el anexo Schedule 1-A, documentos fundamentales para validar las deducciones y créditos que disparan el monto final de la devolución.

El Departamento del Tesoro destaca que la correcta gestión de la declaración online permite un acceso más rápido a estos beneficios económicos, los cuales resultan de una importancia técnica notable frente al panorama financiero del año.

El uso de herramientas digitales facilita la inclusión de nuevas exenciones impositivas que benefician a millones de trabajadores en todo Estados Unidos según detalla El Cronista.

Con un 45% de los reportes integrando las recientes reducciones de impuestos, la tendencia indica que la cifra de beneficiarios continuará en ascenso mientras el IRS mantenga el procesamiento masivo de solicitudes durante los próximos meses de la jornada fiscal.

