¿Dónde celebrar St. Patrick’s Day en DC? Estos son los eventos gratuitos que no puedes perderte

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El Área Metropolitana de Washington DC (Virginia, Maryland y DC) se viste de gala este 2026 para recibir una de las festividades más vibrantes del calendario como lo es la fiesta de San Patricio.

La ciudad ofrecerá una cartelera de eventos que abarca desde la serenidad de los desfiles comunitarios hasta la energía de las fiestas con barra libre.

Importancia

El despliegue logístico y cultural para el Día de San Patricio representa un motor importante para la economía local, ya que se espera que miles de residentes y turistas generen un impacto millonario en el sector de la hostelería durante este fin de semana largo.

Esta celebración, que se extiende hasta el martes 17 de marzo, combina la tradición irlandesa con ofertas comerciales agresivas que buscan reactivar el flujo de visitantes en puntos estratégicos de Washington DC, Maryland y Virginia.

Eventos

Según publica el Tiempo Latino la agenda de actividades confirmadas para este fin de semana incluye:

Desfile en Greater Manassas: una opción familiar y gratuita que inicia el sábado 14 a las 11:00 AM con carrozas y bandas en vivo.

una opción familiar y gratuita que inicia el sábado 14 a las 11:00 AM con carrozas y bandas en vivo. Festival en The Wharf: el muelle de D.C. ofrece música y danzas irlandesas desde la 1:00 PM, incluyendo experiencias VIP con catas de whisky.

el muelle de D.C. ofrece música y danzas irlandesas desde la 1:00 PM, incluyendo experiencias VIP con catas de whisky. Bar Crawl Weekend Edition: un recorrido masivo por los mejores bares de la capital que inicia en el Hard Rock Cafe para mayores de 21 años.

un recorrido masivo por los mejores bares de la capital que inicia en el Hard Rock Cafe para mayores de 21 años. Ofertas en Pubs Tradicionales: The Dubliner servirá cervezas Guinness a solo 51 centavos el martes por la mañana, mientras que Ireland's Four Courts en Arlington transmitirá fútbol internacional en carpas exteriores.

The Dubliner servirá cervezas Guinness a solo 51 centavos el martes por la mañana, mientras que Ireland's Four Courts en Arlington transmitirá fútbol internacional en carpas exteriores. Noches de Fiesta y Open Bar: Roofers Union ofrece barra libre por $40 la noche del martes, y establecimientos como Topgolf y Live-K Karaoke presentan promociones en bebidas verdes y shots temáticos.

Recomendaciones

Los organizadores recomiendan el uso de transporte público o servicios de plataformas digitales para desplazarse entre los distintos condados, dado el alto volumen de tráfico previsto y los controles de seguridad que las autoridades locales implementarán durante las festividades.

Al sumarse a esta ola verde, los asistentes no solo disfrutan de la gastronomía y la música celta, sino que participan en una de las tradiciones de convivencia más grandes de la costa este, consolidando al DMV como un destino festivo de primer nivel.

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