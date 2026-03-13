El Paso tiene la gasolina más cara de Texas: usa estos trucos para pagar menos hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de El Paso enfrentan un panorama económico complejo tras el incremento acelerado en los precios del combustible, que hoy alcanza un promedio de $3.53 por galón.

Esta cifra posiciona a la ciudad como una de las zonas con la gasolina más costosa de todo Texas, superando ampliamente los $2.84 que se pagaban hace apenas un año.

Ante este escenario, impulsado por tensiones geopolíticas internacionales, los conductores buscan estrategias inmediatas para aliviar el impacto en sus bolsillos.

El uso de herramientas digitales y la inscripción en sistemas de fidelidad se han vuelto una tarea importante para quienes desean maximizar su rendimiento financiero sin sacrificar su movilidad.

Programas para ahorrar

Para mitigar estos costos, existen diversas plataformas y programas que ofrecen beneficios directos en la ciudad según reseña Telemundo El Paso:

GasBuddy: aplicación móvil diseñada para comparar precios en tiempo real entre las distintas estaciones locales.

aplicación móvil diseñada para comparar precios en tiempo real entre las distintas estaciones locales. Shell Fuel Rewards: ofrece descuentos constantes que oscilan entre los 3 y 10 centavos por galón.

ofrece descuentos constantes que oscilan entre los 3 y 10 centavos por galón. Chevron y Texaco Rewards: brindan hasta 25 centavos de ahorro por galón a los nuevos usuarios durante sus primeras cargas.

brindan hasta 25 centavos de ahorro por galón a los nuevos usuarios durante sus primeras cargas. ExxonMobil Rewards: permite a los conductores ahorrar un promedio de 3 centavos por galón en cada visita.

permite a los conductores ahorrar un promedio de 3 centavos por galón en cada visita. Kickback Rewards: sistema de acumulación de puntos sin fecha de vencimiento, canjeables por combustible o productos de tienda.

sistema de acumulación de puntos sin fecha de vencimiento, canjeables por combustible o productos de tienda. Albertsons y Safeway Gas Rewards: transforman las compras del supermercado en descuentos de hasta un dólar por galón en estaciones participantes.

transforman las compras del supermercado en descuentos de hasta un dólar por galón en estaciones participantes. Membresía Sam’s Club: proporciona acceso a precios hasta 30 centavos más bajos y un 5% de reembolso al utilizar su tarjeta de crédito.

proporciona acceso a precios hasta 30 centavos más bajos y un 5% de reembolso al utilizar su tarjeta de crédito. BioBasso Open Rewards: iniciativa local que devuelve el 5% en efectivo por compras realizadas en negocios y gasolineras afiliadas.

Recuerde

La elección del método de ahorro ideal reside principalmente en los hábitos de consumo de cada hogar.

Mientras que los programas de las petroleras benefician a quienes suelen repostar en una marca específica, los sistemas vinculados a supermercados ofrecen las rebajas más drásticas para familias con alto volumen de compras en despensa.

En un mercado tan volátil como el actual, la combinación de estas herramientas digitales con la planificación del presupuesto mensual resulta importante para recuperar la tranquilidad financiera.

Aprovechar los reembolsos y las promociones de bienvenida puede marcar la diferencia entre un tanque lleno y una economía familiar bajo presión.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube