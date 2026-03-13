Almuerzo por 5 dólares se hace viral: solo los jueves en Doral

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La sucursal de Fresh Market en la ciudad de Doral mantiene una oferta fija para el consumo de almuerzo todos los jueves del mes. La promoción abarca las opciones disponibles en el mostrador de comida preparada, así como unidades de sushi y bandejas listas para llevar, estableciendo un precio único de cinco dólares por ración. Esta iniciativa se ha difundido rápidamente entre los residentes, posicionando al establecimiento como un punto de conveniencia para quienes requieren una alimentación rápida sin exceder su presupuesto.

Opciones del menú y platos populares

La oferta del establecimiento se caracteriza por incluir preparaciones de corte saludable, con ensaladas y pastas que han ganado atracción entre los clientes habituales. El inventario disponible permite elegir entre diversas proteínas, como albóndigas, y acompañamientos que se ajustan a regímenes alimenticios específicos. Además de los platos fuertes, el local integra productos de emprendimientos locales de Florida para complementar la compra.

Logística y ubicación comercial

El supermercado se ubica en el 3580 NW 83rd Ave, Doral, FL 33122, en un área de alta actividad laboral, lo que facilita el acceso a trabajadores y residentes que buscan optimizar el gasto en alimentación diaria.

Las combinaciones más solicitadas mantienen el costo promocional exclusivamente durante la jornada del jueves. La ubicación estratégica del comercio facilita el acceso tanto a la población laboral del sector como a los residentes que buscan optimizar el gasto en alimentación diaria.

Una clienta que frecuenta el local resalta la variedad nutricional disponible para el día de la oferta:

"Hay muchísimos platos, cosas obviamente muy saludables, ensaladas, la variedad que tú quieras. Aprovecha que jueves cinco dólares no está nada mal".

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