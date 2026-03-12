Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este 13 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Diferentes operativos para la entrega de alimentos están programados para este viernes 13 de marzo de 2026 en el centro de Florida. Las actividades buscan facilitar productos básicos a los residentes de las localidades de Port Richey, Winter Haven, Bowling Green y St. Petersburg a través de los siguientes puntos de distribución estratégicos:

Pasco: Iglesia de la Gracia de Gulfview

Este operativo inicia a las 8:00 a. m. y finaliza a las 10:30 a. m. El patrocinante y organizador es la Gulfview Grace Church.

Dirección para tu GPS: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668.

Ruta si vas en vehículo: ingresar por Hammock Rd. Es obligatorio tener la maleta del carro desocupada para que el personal coloque los suministros.

Si vas en autobús: toma la ruta 18 o 23 de PCPT. La parada más cercana deja a unos 10 minutos caminando. Se recomienda llevar un carrito con ruedas debido al peso de los paquetes.

Polk: Edificio de administración de FMBC

La distribución será de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. Organiza CFHC Winter Haven con el patrocinio de United Way.

Dirección GPS: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881.

Si vas en vehículo: Acceder por la 2nd St NW. Mantener la maleta vacía para agilizar la carga.

Si vas en autobús: Usar las rutas 12 o 15 de Citrus Connection hasta el sector noroeste. Requiere caminar aproximadamente tres cuadras. Es necesario llevar maleta de carga o carrito.

Hardee: Centro de Recuperación Caring People

El horario establecido es de 10:00 a. m. a 12:30 p. m. El evento corre por cuenta del Caring People Recovery Center.

Dirección GPS: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834.

Si vas en vehículo: Llegar por Doyle Parker Ave. Se exige maleta despejada para la recepción de insumos.

Si vas en autobús: Las opciones de transporte público son limitadas en esta zona semi rural; se recomienda trasbordo en el centro de Bowling Green y caminar tramos largos. Imprescindible el uso de carritos para transportar los víveres.

Pinellas: Iglesia Bautista Misionera Progresista Monte Sión

La jornada se desarrollará entre las 12:00 p. m. y la 1:30 p. m. Bajo la organización de Feeding Tampa Bay.

Dirección GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Si vas en vehículo: El acceso es por la 20th St South. Debe presentarse con la maleta del auto libre de objetos.

Si vas en autobús: Tomar la ruta 4 o 14 de PSTA. El trecho a caminar es de aproximadamente 5 a 8 minutos. Llevar maleta o carrito resistente para cargar los enceres.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar al menos 30 minutos antes de la hora de apertura, ya que los suministros se entregan por orden de llegada y hasta agotarse la existencia. Es importante verificar el clima antes de salir y llevar hidratación si planea hacer la fila a pie.

