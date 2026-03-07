¿Vives en Seattle? Estas organizaciones entregan comida gratis en marzo y así puedes recibir el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad para las comunidades de Seattle y Washington D.C. en este mes de marzo de 2026.

Varias organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos locales han actualizado sus calendarios para asegurarse de que ninguna familia se quede sin lo necesario.

Si necesitas ayuda, aquí te dejamos los puntos de distribución, horarios y fechas clave para que puedas acceder a alimentos y comidas preparadas de manera gratuita.

Distribución de alimentos en Seattle, WA

En la "Ciudad Esmeralda", organizaciones como Food Lifeline y Northwest Harvest coordinan una red extensa de despensas. Durante marzo de 2026, los residentes pueden acudir a los siguientes puntos:

1. West Seattle Food Bank

Ubicado en 3419 SW Morgan St, Seattle, WA 98126. Este centro ofrece una modalidad de "mercado" donde los usuarios eligen sus productos.

Martes: 10:00 AM – 2:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM Miércoles: 12:00 PM – 7:00 PM

12:00 PM – 7:00 PM Jueves: 10:00 AM – 2:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM Viernes: 10:00 AM – 2:00 PM

2. University District Food Bank

Situado en 5017 Roosevelt Way NE. Es conocido por no requerir documentación compleja para brindar ayuda.

Lunes: 9:00 AM – 3:00 PM

9:00 AM – 3:00 PM Martes y jueves: 11:00 AM – 7:00 PM

11:00 AM – 7:00 PM Viernes: 11:00 AM – 4:00 PM

3. Ballard Food Bank

Ubicado en 1400 NW Leary Way. Atiende a personas de todos los códigos postales.

Lunes y jueves: 10:00 AM – 6:45 PM

10:00 AM – 6:45 PM Martes: 10:00 AM – 6:45 PM

10:00 AM – 6:45 PM Miércoles: 10:00 AM – 1:45 PM

Es importante mencionar que, el 26 de marzo se llevará a cabo el teletransportatón de Food Lifeline, un evento crucial para recaudar fondos y mantener estos suministros activos.

Despensas y entregas de comida gratis en Washington D.C.

En la capital de la nación, el Capital Area Food Bank (CAFB) lidera los esfuerzos junto a diversas iglesias y centros comunitarios.

1. Despensa móvil para veteranos (VA Medical Center)

Especialmente diseñada para quienes sirvieron en las fuerzas armadas.

Fecha : Martes 10 de marzo de 2026.

: Martes 10 de marzo de 2026. Horario: 10:00 AM – 12:30 PM.

10:00 AM – 12:30 PM. Ubicación: 50 Irving St NW (Clinical Research Building, Gate 1).

2. Thrive DC

Ubicado en el área de Columbia Heights. Para 2026, la entrega de despensas de comestibles requiere cita previa.

Citas: Lunes y viernes de 6:30 AM a 10:30 AM.

Lunes y viernes de 6:30 AM a 10:30 AM. Comidas preparadas: De lunes a sábado, de 1:00 PM a 2:00 PM.

3. Martha’s Table (The Commons)

Ubicado en 2375 Elvans Rd SE. Ofrecen mercados gratuitos diariamente.

Horario: Lunes a viernes, 11:00 AM – 4:00 PM. Se requiere identificación con foto.

