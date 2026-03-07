¿Vives en Seattle? Estas organizaciones entregan comida gratis en marzo y así puedes recibir el beneficio

La seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad para las comunidades de Seattle y Washington D.C. en este mes de marzo de 2026.
Varias organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos locales han actualizado sus calendarios para asegurarse de que ninguna familia se quede sin lo necesario.
Si necesitas ayuda, aquí te dejamos los puntos de distribución, horarios y fechas clave para que puedas acceder a alimentos y comidas preparadas de manera gratuita.
Distribución de alimentos en Seattle, WA
En la "Ciudad Esmeralda", organizaciones como Food Lifeline y Northwest Harvest coordinan una red extensa de despensas. Durante marzo de 2026, los residentes pueden acudir a los siguientes puntos:
1. West Seattle Food Bank
Ubicado en 3419 SW Morgan St, Seattle, WA 98126. Este centro ofrece una modalidad de "mercado" donde los usuarios eligen sus productos.
- Martes: 10:00 AM – 2:00 PM
- Miércoles: 12:00 PM – 7:00 PM
- Jueves: 10:00 AM – 2:00 PM
- Viernes: 10:00 AM – 2:00 PM
2. University District Food Bank
Situado en 5017 Roosevelt Way NE. Es conocido por no requerir documentación compleja para brindar ayuda.
- Lunes: 9:00 AM – 3:00 PM
- Martes y jueves: 11:00 AM – 7:00 PM
- Viernes: 11:00 AM – 4:00 PM
3. Ballard Food Bank
Ubicado en 1400 NW Leary Way. Atiende a personas de todos los códigos postales.
- Lunes y jueves: 10:00 AM – 6:45 PM
- Martes: 10:00 AM – 6:45 PM
- Miércoles: 10:00 AM – 1:45 PM
Es importante mencionar que, el 26 de marzo se llevará a cabo el teletransportatón de Food Lifeline, un evento crucial para recaudar fondos y mantener estos suministros activos.
Despensas y entregas de comida gratis en Washington D.C.
En la capital de la nación, el Capital Area Food Bank (CAFB) lidera los esfuerzos junto a diversas iglesias y centros comunitarios.
1. Despensa móvil para veteranos (VA Medical Center)
Especialmente diseñada para quienes sirvieron en las fuerzas armadas.
- Fecha: Martes 10 de marzo de 2026.
- Horario: 10:00 AM – 12:30 PM.
- Ubicación: 50 Irving St NW (Clinical Research Building, Gate 1).
2. Thrive DC
Ubicado en el área de Columbia Heights. Para 2026, la entrega de despensas de comestibles requiere cita previa.
- Citas: Lunes y viernes de 6:30 AM a 10:30 AM.
- Comidas preparadas: De lunes a sábado, de 1:00 PM a 2:00 PM.
3. Martha’s Table (The Commons)
Ubicado en 2375 Elvans Rd SE. Ofrecen mercados gratuitos diariamente.
- Horario: Lunes a viernes, 11:00 AM – 4:00 PM. Se requiere identificación con foto.
