Alerta en Estados Unidos por aumento de estafas a través de la IA: lo que debe saber

Ante una ola de ataques cada vez más sofisticados, la Administración del Seguro Social (SSA) emitió una alerta urgente: el uso de la Inteligencia Artificial permite a los estafadores crear engaños casi perfectos, diseñados específicamente para generar pánico.

El comisionado de Seguridad Social, Frank Bisignano, advirtió que solo en 2025 se denunciaron más de 330,000 estafas, y la cifra podría aumentar si los ciudadanos no aprenden a identificar las tácticas de presión psicológica.

El peligro de la IA: víctimas en la mira

Los delincuentes ya no actúan al azar. Gracias a la IA, extraen datos personales de la web para personalizar sus ataques y dirigirse a los grupos que consideran más vulnerables:

Adultos Mayores: Personas que pueden tener dificultades con la tecnología y confían en las instituciones oficiales.

Jóvenes en Redes Sociales: Usuarios expuestos a mensajes directos (DM) y anuncios falsos que prometen beneficios o alertan sobre problemas con su número de registro.

Señales de alerta: cómo identificar al impostor

Bisignano fue enfático en "Morning in America": el gobierno nunca actuará de las siguientes maneras. Si experimentas esto, estás ante un fraude:

Sentido de Urgencia Extrema: "Si no pagas ahora, algo malo sucederá" o "Tu número de Seguro Social será suspendido". Esto es falso. Amenazas: Promesas de arresto, acciones legales o confiscación de bienes por parte de supuestos agentes. Pagos Inusuales: Pedir dinero mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias inmediatas, criptomonedas o aplicaciones de pago rápido. Pruebas Digitales: El envío de fotos de identificaciones de empleados o documentos oficiales por mensaje de texto o redes sociales para "demostrar" quiénes son.

¿Qué hacer si recibes una comunicación sospechosa?

La regla de oro del comisionado es simple: Detente y cuelga.

No entres en pánico: El Seguro Social o el IRS nunca te presionarán por teléfono.

Verifica la fuente: Si tienes dudas, cuelga y llama directamente al número oficial de la SSA (1-800-772-1213) o visita la oficina local.

Reporta el incidente: Informa sobre cualquier intento de estafa en oig.ssa.gov.

