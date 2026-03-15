Renunciar a la nacionalidad de EEUU: el cambio oficial de 2026 que todos deben conocer

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) ha dado un paso significativo en materia de servicios consulares al anunciar una reducción del 80% en la tarifa administrativa para renunciar a la ciudadanía estadounidense.

A partir del próximo 13 de abril de 2026, el costo del trámite pasará de los actuales $2.350 a $450 dólares, regresando al precio que estuvo vigente entre 2010 y 2014.

Esta medida llega tras años de litigios y presiones ejercidas por diversas organizaciones, incluida la Association of Accidental Americans (Asociación de Estadounidenses por Accidente), que argumentaban que el elevado costo anterior constituía una barrera económica inconstitucional para un derecho fundamental.

¿Por qué el cambio?

La tarifa de $2.350, implementada en 2015, se estableció originalmente para cubrir los crecientes costos administrativos derivados de un aumento en el número de personas que buscaban renunciar a su ciudadanía.

Muchos de estos solicitantes eran ciudadanos que residían en el extranjero y se sentían frustrados por los complejos requisitos de declaración fiscal de Estados Unidos (como la ley FATCA).

Sin embargo, la medida fue recibida con fuerte oposición.

Fabien Lehagre, presidente de la asociación que lideró la lucha legal, celebró el anuncio como una victoria tras "seis años de incansable acción y defensa jurídica". El Departamento de Estado reconoció en su norma final que la tarifa previa excedía la carga razonable para los solicitantes y que los $450 son suficientes para cubrir los costos esenciales del servicio.

Lo que debes tener en cuenta si estás considerando el proceso

Aunque el costo disminuye, es fundamental entender que el proceso de renuncia a la nacionalidad estadounidense sigue siendo intenso, formal y prolongado.

No es un trámite que se realice simplemente mediante un pago.

Si estás contemplando dar este paso, considera los siguientes puntos clave:

Fechas importantes: si ya tienes una cita programada antes del 13 de abril de 2026, la tarifa aplicada será la anterior de $2.350.

El nuevo precio de $450 se aplicará a todos los trámites iniciados a partir de esa fecha en embajadas y consulados fuera de los Estados Unidos.

El procedimiento no cambia: el proceso exige presentarse en persona ante un funcionario consular. Deberás confirmar repetidamente, mediante declaraciones verbales y escritas, que comprendes las implicaciones legales y fiscales de tu decisión antes de prestar juramento formal de renuncia.

el proceso exige presentarse en persona ante un funcionario consular. Deberás confirmar repetidamente, mediante declaraciones verbales y escritas, que comprendes las implicaciones legales y fiscales de tu decisión antes de prestar juramento formal de renuncia. Consultoría profesional: la renuncia a la ciudadanía conlleva implicaciones fiscales y migratorias permanentes. Antes de iniciar el trámite, es altamente recomendable contar con asesoría legal especializada para evitar complicaciones a largo plazo.

El Departamento de Estado ha señalado que no se han proporcionado reembolsos para las más de 8,700 personas que pagaron la tarifa completa desde que se prometió una reducción en 2023.

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