Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria mantiene activo este 14 de marzo sus depósitos en la plataforma digital.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual a través del monedero virtual.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sistema Patria depósitos: bonos y montos activos este 14 de marzo

En las últimas horas, se inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, con un ajuste significativo en su monto.

Este incremento representa un alivio financiero importante y marca un nuevo tope en las asignaciones mensuales del sistema de protección social.

De acuerdo con el reporte, se trata de un equivalente a 150 dólares o 66.450,00 bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Además, sigue la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, marzo 2026, con un monto récord de 49.800,00 bolívares.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores del sector público con cargos de confianza, personal militar, docentes activos del Ministerio para la Educación que participan en planes de formación específicos, como el de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, entre otros.

Cómo recibir los bonos del Sistema Patria

Para poder obtener los estipendios sociales, es importante seguir los siguientes pasos:

– Primero, estar registrado en el Sistema Patria.

– Tener sus datos personales actualizados en el sistema.

– Mantenerse informado sobre las novedades de este bono en la Plataforma Patria.

– Esperar el mensaje del número 3532 o 67373 para que sea notificado que es beneficiario del bono.

– Y finalmente ingresar a la web de la página Patria y aceptar el subsidio.

Los beneficiarios solo tendrán 15 días para reclamarlo.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube