Megabono en Patria: el pago que activarán en las próximas horas 

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional tiene previsto enviar un megabono en las próximas horas a través de la billetera digital del Sistema Patria.

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela y se prevé que llegue con un nuevo ajuste.

La entrega de este bono se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El pago que activarán en las próximas horas en el Sistema Patria

El Ejecutivo venezolano comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de marzo 2026.

Este ingreso, cuyo monto varía mensualmente conforme al incremento de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), se asigna en diferentes fechas según el sector.

Se prevé que trabajadores activos y jubilados con cestaticket reciban próximamente 120 dólares indexados (aproximadamente 52 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Con el Monedero Patria se pueden realizar operaciones como transferencias a cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, gasolina, entre otras operaciones.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube