Atención usuarios: así puedes pagar con Monedero Patria en tiendas que tengan Biopago

Suscríbete a nuestros canales

El sistema Biopago, desarrollado por el Banco de Venezuela, se ha consolidado como la alternativa más rápida y segura para pagar con el Monedero Patria sin necesidad de transferir los fondos a una cuenta bancaria.

Este mecanismo permite que los usuarios cancelen bienes y servicios en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios, utilizando únicamente su huella dactilar, eliminando la dependencia de efectivo o tarjetas físicas.

No obstante, para poder realizar pagos correctamente, es fundamental que los usuarios acepten sus bonos pendientes en el Monedero Patria antes de acudir al comercio.

Esto se hace ingresando al portal oficial persona.patria.org.ve, revisando que el saldo esté disponible en el Monedero y confirmando que los montos asignados hayan sido activados. Esta verificación asegura que los pagos se procesen sin inconvenientes.

Paso a paso para pagar con Biopago en los comercios

Una vez en el establecimiento, el proceso de pago con Biopago se realiza de manera sencilla y rápida.

Primero, se debe informar al cajero que se desea pagar con el Monedero Patria. Luego, el cajero ingresará el número de cédula del usuario y este deberá colocar su dedo en el lector biométrico para validar la transacción. Una vez completado, el sistema descontará el monto del Monedero y enviará una notificación inmediata al número corto 3532, confirmando la operación.

Finalmente, se recomienda a los usuarios verificar siempre la disponibilidad del lector biométrico, asegurarse de que sus bonos estén aceptados y confirmar que cuentan con saldo suficiente antes de realizar la compra.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube