Ingreso Contra la Guerra Económica marzo 2026: este es el nuevo monto que paga el Sistema Patria

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El Gobierno Nacional inició este viernes 13 de marzo el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes en curso, con un ajuste significativo en su monto.

Este incremento representa un alivio financiero importante y marca un nuevo tope en las asignaciones mensuales del sistema de protección social.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital informó sobre el nuevo ajuste en el monto que perciben los trabajadores de la administración pública.

Ingreso Contra la Guerra Económica marzo 2026: este es el nuevo monto

De acuerdo con el reporte, se trata de un equivalente a 150 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

"#ÚLTIMOMINUTO Gobierno Nacional aumenta Bono Ingreso Contra la Guerra Económica a 150 dólares para trabajadores activos. Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (marzo 2026) enviado por el presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública. Monto : 66.450,00 Bs", se lee en la publicación de su cuenta en Telegram.

Se debe recordar que el último ajuste anunciado oficialmente se realizó el pasado 30 de abril de 2025.

El Ejecutivo informó durante una transmisión en cadena nacional del incremento del antes llamado Bono de Guerra Económica de 90 a 120 dólares mensuales, que, sumado al ticket de alimentación para los empleados públicos activos de 40 dólares, representará un total de 160 dólares de "ingreso integral indexado".

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre nuevos ajuste en los beneficios sociales de la plataforma del Sistema Patria.

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