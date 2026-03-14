¿Problemas para cobrar el Bono de Guerra en Patria? Así puedes hacerlo por la app veMonedero

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Este viernes 13 de marzo de 2026 arrancó el pago del Bono de Guerra para el personal activo y jubilado de la administración pública.

A través de las redes sociales, múltiples usuarios de la Plataforma Patria han reportado que presentan inconvenientes para ingresar y aceptar el estipendio recibido.

App veMonedero

Ante la alta fluencia de usuarios en la Plataforma Patria, el sistema suele presentar fallas, sin embargo, también está disponible la aplicación móvil del Monedero Patria.

Con esta aplicación, veMonedero, puede aceptar y decidir el destino de sus fondos disponibles en su monedero del Sistema Patria, incluso los días domingo, en los que la página web de Patria se encuentra en mantenimiento.

¿Cómo aceptar y retirar fondos de veMonedero?

Desde su dispositivo móvil descargue la aplicación veMonedero.Recuerde otorgar todos los permisos de la aplicación

Inicie su sesión con su usuario y contraseña del Sistema Patria

Ingrese el código de confirmación que recibió por mensaje de texto en la aplicación

Cree un Pin de Seguridad de 4 dígitos para asegurar el acceso a la aplicación

Al ingresar a la aplicación podrá consultar su saldo y realizar las transferencias que requiera

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