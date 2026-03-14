EEUU descarta el requisito de inglés para la Lotería de Visas: conozca las reglas para el proceso 2026

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El anhelo de obtener la residencia permanente en Estados Unidos (EEUU) moviliza cada año a millones de solicitantes que participan en el sorteo internacional. Este mecanismo legal busca fomentar la pluralidad demográfica mediante la concesión de visados a ciudadanos de naciones con baja representación migratoria.

La incertidumbre sobre posibles cambios en las reglas de admisión genera debates intensos en foros digitales y plataformas de asesoría consular durante este periodo. Muchos aspirantes temen que la implementación de nuevas barreras idiomáticas limite las oportunidades de éxito para quienes no poseen una formación bilingüe avanzada.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que no existe la intención de aplicar el dominio del inglés como requisito en el ciclo actual. Según el Registro Federal, confirma que las autoridades rechazaron las propuestas de endurecimiento presentadas durante la fase de consulta pública.

¿Por qué descartan el idioma en el trámite de la Lotería de Visas?

Las autoridades explicaron que el marco legal que rige el programa no contempla el conocimiento de una lengua específica como un criterio de selección. Añadir esta exigencia no resolvería los problemas de fraude detectados y alteraría la esencia de una ley diseñada para diversificar la población inmigrante.

El gobierno federal otorga anualmente un límite de 55.000 visados a través de este proceso aleatorio que beneficia a personas con educación secundaria completa. La administración actual prefiere mantener los estándares de elegibilidad centrados en la formación académica y la experiencia laboral verificable de los candidatos.

Quienes apoyaban la medida argumentaban que el inglés facilitaría la integración social y económica de los ganadores al llegar a suelo estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Estado sostiene que el sorteo debe permanecer accesible para los habitantes de los países elegibles sin importar su lengua materna.

¿Cuándo salen los resultados de la Lotería de Visas?

Los participantes que completaron su registro entre octubre y noviembre de 2025 podrán verificar su estatus a partir del próximo 3 de mayo de 2026. Es vital conservar el número de confirmación único, ya que representa la única vía para consultar si el sistema seleccionó su solicitud para continuar el proceso.

El portal oficial del Programa de Visas de Diversidad (dvprogram.state.gov) habilitará la sección de consulta al mediodía, hora del este de EEUU. Las autoridades advierten que no enviarán correos electrónicos ni cartas físicas para notificar a los ganadores, por lo que la revisión manual es obligatoria.

Ser seleccionado en la lotería no garantiza automáticamente la obtención de la "Green Card", sino que otorga el derecho a solicitar la visa de inmigrante. El trámite administrativo posterior incluye entrevistas consulares, exámenes médicos y el pago de tarifas correspondientes antes del cierre del año fiscal 2026.

¿Qué requisitos vigentes mantienen para la Lotería de Visas?

Aunque el inglés no figura en la lista, el solicitante debe poseer un título de educación secundaria o dos años de experiencia laboral en una ocupación calificada. El sistema descarta automáticamente a los aspirantes que no cumplan con el perfil educativo o que pertenezcan a países con alta tasa de migración histórica.

La inscripción en el sorteo es totalmente gratuita y se realiza exclusivamente a través de los canales digitales oficiales del gobierno de EEUU. Las familias deben evitar el uso de intermediarios que prometan influir en los resultados, ya que el proceso se basa en un algoritmo de selección al azar.

El Departamento de Estado publicará la lista actualizada de países aptos para el siguiente ciclo una vez que concluya la fase de revisión del periodo actual. Mantenerse informado sobre los plazos oficiales previene estafas y asegura que los ciudadanos aprovechen esta vía legal para emigrar de forma segura y ordenada.

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