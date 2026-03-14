Ozempic bajo la lupa tras omisión de datos sobre pacientes fallecidos en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) envió una notificación formal a la empresa responsable del fármaco Ozempic tras detectar irregularidades en la notificación de efectos adversos.

Según el documento emitido por la autoridad sanitaria, la compañía omitió informar oportunamente sobre tres decesos ocurridos en pacientes. El hallazgo se produjo tras una auditoría técnica en las instalaciones de la firma, donde se determinó que los plazos legales para el reporte de incidentes graves no fueron respetados.

Sobre la importancia de mantener los canales de información actualizados, un portavoz de la FDA señaló en el documento de advertencia:

"El incumplimiento de estos protocolos de información de seguridad es fundamental para monitorear la seguridad de los productos y proteger la salud pública".

Inspección técnica y obligaciones legales

La supervisión realizada por la agencia en la sede de Nueva Jersey reveló que las omisiones administrativas impidieron un monitoreo constante de la seguridad del medicamento en el mercado. La FDA enfatiza que todas las farmacéuticas tienen la obligación de consignar cualquier efecto secundario grave para proteger la salud pública. No obstante, la autoridad aclaró que la advertencia se centra en el fallo de reporte y no establece, hasta el momento, una conexión causal probada entre el consumo de Ozempic y los fallecimientos mencionados.

Plazos de respuesta y planes correctivos

La compañía cuenta con un periodo de 15 días hábiles para presentar un plan de acción ante los entes reguladores. En este informe, deberá detallar los mecanismos que implementará para asegurar la transparencia exigida por la ley federal. Por su parte, evaluaciones previas de especialistas no han determinado un vínculo directo entre el uso de estos fármacos para la diabetes y tendencias de comportamiento suicida, aunque el seguimiento de los datos sigue siendo una prioridad para la agencia.

Respecto a las medidas que tomará la farmacéutica para solventar la situación, un representante de Novo Nordisk declaró ante medios especializados:

"Ya nos encontramos trabajando para resolver las inquietudes planteadas y cumplir con los requisitos de transparencia de manera integral ante la autoridad".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube