Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 16 de marzo

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Este lunes 16 de marzo, diversas organizaciones sociales ejecutarán operativos de distribución de alimentos en las localidades de Lakeland y New Port Richey. Las jornadas buscan facilitar el acceso a productos básicos a los residentes de los condados de Polk y Pasco, contando con el respaldo de patrocinantes locales y redes de asistencia comunitaria.

Operativo en Lakeland (Condado de Polk)

La primera jornada se llevará a cabo en el sector de Lakeland. El evento es organizado por CFHC y cuenta con el patrocinio de United Way.

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Dirección GPS: 1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805.

1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805. Indicaciones en vehículo: El centro de distribución se encuentra en la zona norte de Lakeland, cerca de Memorial Blvd (US-92) . Dependiendo de tu punto de origen, la vía principal de acceso suele ser la I-4 o la Florida Ave (SR-37) , conectando luego hacia N Kettles Ave. Los conductores deben ingresar por las zonas señalizadas y mantener la maleta del carro desocupada para agilizar la carga de los suministros por parte del personal de apoyo.

El centro de distribución se encuentra en la . Dependiendo de tu punto de origen, la vía principal de acceso suele ser la , conectando luego hacia Los conductores deben ingresar por las zonas señalizadas y mantener la para agilizar la carga de los suministros por parte del personal de apoyo. Indicaciones en bus: Los usuarios pueden utilizar las rutas del sistema Citrus Connection. Dependiendo del punto de origen, se requieren trasbordos hacia la Terminal de Lakeland y tomar la ruta local hacia N Kettles Ave. Se debe caminar un trecho aproximado de dos cuadras desde la parada más cercana; es obligatorio llevar un carrito con ruedas o bolsa resistente para transportar los productos.

Distribución en New Port Richey (Condado de Pasco)

En horas del mediodía, la actividad se trasladará a la sede de la YMCA en Trinity, bajo la organización de dicha institución y el patrocinio de BayCare.

Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Dirección GPS: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.

8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. Indicaciones en vehículo: La ubicación se encuentra en la zona de Trinity . La vía principal de acceso suele ser la SR-54 ; desde allí, deberás girar hacia Photonics Dr . Es una zona con flujo constante, por lo que se recomienda circular con precaución al aproximarse a las instalaciones de la YMCA. Es requisito indispensable tener la maleta del vehículo vacía antes de llegar al punto de entrega.

La ubicación se encuentra en la . La vía principal de acceso suele ser la ; desde allí, deberás girar hacia . Es una zona con flujo constante, por lo que se recomienda circular con precaución al aproximarse a las instalaciones de la YMCA. Es requisito indispensable tener la antes de llegar al punto de entrega. Indicaciones en bus: La zona tiene acceso a través del sistema de transporte de Pasco (PCPT). Los usuarios que realicen trasbordos deben verificar las conexiones hacia las paradas de la ruta 54 o cercanas a Trinity. Dado que las distancias a pie desde las paradas principales pueden ser extensas, se recomienda llevar un carrito o maleta de ruedas.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se sugiere a los interesados llegar al menos 30 minutos antes de la hora de inicio de cada operativo para garantizar el lugar en la fila, ya que los suministros se distribuyen hasta agotarse la existencia. No se requiere registro previo, pero es aconsejable llevar una identificación vigente en caso de que sea solicitada por los patrocinantes para fines estadísticos.

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