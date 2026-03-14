Dato: estos son los pagos especiales activos en Patria del 16 al 21 de marzo

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Entre el 16 y el 21 de marzo, la plataforma del Sistema Patria activará el pago de diversas asignaciones, incluyendo el esperado Ingreso Contra la Guerra Económica.

Los estipendios llegarán a través del monedero digital con nuevos montos aprobados por el Gobierno Nacional.

Estos son los pagos especiales activos en Patria del 16 al 21 de marzo

La entrega de los bonos se realizará de manera progresiva y directa y entre los pagos asegurados figuran los siguientes:

Ingreso contra la Guerra Económica

Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: aproximadamente el 17 de marzo , cobrarán 133 dólares aproximados (unos 58.952,00 bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 133 dólares aproximados (unos 58.952,00 bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 20 de marzo , cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 25.708,00 bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 25.708,00 bolívares a tasa BCV). Movimiento Social Somos Venezuela: por 2.216,00 bolívares

Nota Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Cabe recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

¿Cómo denunciar estafas con los bonos del Sistema Patria?

De igual forma, la plataforma permite que los usuarios puedan bloquear y denunciar en caso de ser víctimas de algún tipo de estafa a través de los siguientes pasos:

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar click en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, selecciona el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic a “denunciar”.

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