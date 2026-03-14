¡Atención, jubilados! Este sería el nuevo pago del Ingreso contra la Guerra Económica

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El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket en Venezuela está próximo a recibir el pago por el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde a marzo 2026.

Este estipendio que llega a través de la plataforma del Sistema Patria ajustó su monto de forma inesperada en las últimas horas.

En comparación con el mes de febrero, que se otorgó a este sector con el monto de 43.680,00 bolívares o el estimado de 112 dólares.

¿Cuánto cobrarán en bolívares los jubilados en marzo 2026?

Trabajadores jubilados de la administración pública que no reciben el cestaticket cobrarán 133 dólares indexados por el Ingreso Contra la Guerra Económica (58.952,00 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)).

Se trata de un estimado compartido a través de las redes sociales de la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela.

Este incremento representa un alivio financiero importante y marca un nuevo tope en las asignaciones mensuales del sistema de protección social.

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre nuevos ajustes en los beneficios sociales de la plataforma del Sistema Patria.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación del estipendio.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

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