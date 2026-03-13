Beneficios

Aumento del Ingreso por Guerra Económica: nuevos montos probables para pensionados y jubilados

Por Robert Lobo
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 01:30 pm
Aumento del Ingreso por Guerra Económica: nuevos montos probables para pensionados y jubilados

Este viernes 13 de marzo, el Sistema Patria comenzó el pago del Ingreso por Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública activos. El beneficio llegó con un aumento de $30, por lo que pasó de $120 a $150 a la tasa del Banco Central de Venezuela.

A falta de información oficial, la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela, detalló cómo quedaron los nuevos montos del Ingreso por Guerra Económica:

  • Trabajadores activos: pasó de $120 a $150
  • Jubilados: pasó de $112 a $133
  • Pensionados: pasó de $50 a $58

El último aumento del Ingreso por Guerra Económica fue en abril de 2025. Hasta el momento, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre nuevos ajuste en los beneficios sociales de la plataforma del Sistema Patria.

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