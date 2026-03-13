Aumento del Ingreso por Guerra Económica: nuevos montos probables para pensionados y jubilados

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Este viernes 13 de marzo, el Sistema Patria comenzó el pago del Ingreso por Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública activos. El beneficio llegó con un aumento de $30, por lo que pasó de $120 a $150 a la tasa del Banco Central de Venezuela.

A falta de información oficial, la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela, detalló cómo quedaron los nuevos montos del Ingreso por Guerra Económica:

Trabajadores activos: pasó de $120 a $150

Jubilados: pasó de $112 a $133

Pensionados: pasó de $50 a $58

El último aumento del Ingreso por Guerra Económica fue en abril de 2025. Hasta el momento, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado sobre nuevos ajuste en los beneficios sociales de la plataforma del Sistema Patria.

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