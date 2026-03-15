Maniobras Corpoelec: mantenimiento preventivo llega a Baruta y Caracas

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Con el objetivo de robustecer la estabilidad del flujo eléctrico en la Gran Caracas, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecuta este domingo 15 de marzo una jornada de mantenimiento especializado en la Subestación Esmeralda 12,47 kV.

Las maniobras, que iniciaron a las 7:00 de la mañana, impactan directamente en sectores estratégicos del municipio Baruta y zonas colindantes del Distrito Capital, buscando prevenir averías relacionadas con el aislamiento y la regulación térmica de los equipos de potencia.

Mantenimiento preventivo Corpoelec llega a Baruta y Caracas

Los trabajos técnicos están diseñados para favorecer la continuidad del servicio en comunidades que dependen de la Barra 1 de la mencionada subestación.

Entre los sectores con mayor impacto positivo se encuentran:

Municipio Baruta (Miranda): Piedra Azul, Colinas de la Trinidad y la Urbanización Guacay.

Distrito Capital: Zonas limítrofes que comparten la red de distribución de la Subestación Esmeralda.

Las cuadrillas de la estatal eléctrica se encuentran desplegadas realizando pruebas críticas de ingeniería.

Según el reporte oficial, las labores incluyen: verificación de la integridad de los componentes para evitar arcos eléctricos o cortocircuitos por humedad o desgaste y mantenimiento de los sistemas que regulan la temperatura de los equipos, factor fundamental para evitar la condensación y garantizar la vida útil de los transformadores.

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