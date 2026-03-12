Detenidos por el Cicpc: usaban fachada legal para vender material estratégico de Corpoelec

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo desplegado por la División de Investigaciones de Hurto del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fueron detenidos dos ciudadanos al ser vinculados con el comercio ilegal de material estratégico perteneciente a Corpoelec.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento.

Usaban fachada legal para vender material estratégico de Corpoelec

Los aprehendidos están identificados como Ana Carolina Hernández (31) y Alexander José Blanco (35); utilizaban una recuperadora como fachada para procesar cableado eléctrico y telefónico hurtado, ocultándolo estratégicamente entre chatarra para evitar ser detectados por las autoridades.

Según el informe técnico, los detenidos se valían de la permisología otorgada para la compra de material no ferroso.

Sin embargo, su actividad real consistía en adquirir cobre procedente de Corpoelec, obtenido de forma ilícita mediante el hurto de cableado.

Para facilitar su comercialización y ocultar el origen del material, lo mezclaban con chatarra común al momento de la fundición o compactación, logrando así beneficios económicos irregulares.

Durante el procedimiento policial, los funcionarios no solo recuperaron diversos componentes eléctricos propiedad del Estado, sino que también hallaron un bloque de motor.

Al verificar la serialización de dicha pieza, se confirmó que la misma se encontraba solicitada por el delito de robo de vehículos, lo que agrava la situación jurídica de los implicados.

