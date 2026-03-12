Madre venezolana acusada por la muerte de su hija de un año: la ahogó en un pozo

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija, a quien habría ahogado en una playa.

Un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla de Gran Canaria (España), ordenó este lunes la prisión preventiva para una inmigrante venezolana, como sospechosa por la muerte de su hija, de apenas un año y medio de nacida.

Según la publicación de EFE, la mujer de 29 años de edad, quien llegó hace siete meses a Canarias con su hija, declaró que “sintió el impulso” de “tumbar” a la niña en un “charco” de la costa.

Llevaba el cuerpo de su hija en sus brazos

La acusada quedó bajo arresto el pasado 4 de marzo, después que los vecinos de la localidad la vieran cuando deambulaba con el cuerpo mojado de su hija entre sus brazos.

“Desorientada, con la mirada perdida y un andar lento y sin rumbo definido”, indicó la información expuesta por el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria.

La detenida, quien no ha sido identificada públicamente, declaró ante el juez que caminó con la niña hasta el paseo marítimo de la ciudad y se adentró en la costa.

“Sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de los charcos (que forman las mareas), donde el agua le cubría por debajo de las rodillas”, declaró.

Prisión preventiva para la venezolana

Sobre su estado médico y psiquiátrico, los facultativos que la examinaron indicaron que “presenta un discurso lineal y coherente, sin alteraciones formales del pensamiento”. Además, observaron en la mujer “una cierta indiferencia afectiva”.

Debido a estos indicios, el juez consideró oportuna la acusación contra la imputada de un delito de asesinato con alevosía que podría acarrear una condena de prisión permanente revisable.

Tras lo acordado, se dictó contra la venezolana una orden de prisión preventiva sin fianza al observar riesgo de fuga, debido a que no tiene arraigo en España y presenta situación migratoria irregular.

