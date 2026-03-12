La asesinaron a pocas horas de su fiesta de cumpleaños: repartidor le disparó tras entregarle un regalo

Suscríbete a nuestros canales

Una joven fue violentamente asesinada, a pocas horas de celebrar su cumpleaños. La víctima decoraba su vivienda para el festejo de sus 28 años, cuando un hombre le disparó.

De acuerdo con el reporte de Noticias Carabobo, la infortunada, quien quedó identificada por el nombre de Emily Alvarado, se preparaba para celebrar en compañía de su familia. La joven decoró su casa con globos blancos y rosados, entre otros adornos, para la fiesta que se realizaría este miércoles.

Sin embargo, una noche antes, la asesinaron en el sector de las invasiones Villa de Dios, en Valencia.

La mataron a pocas horas de su fiesta de cumpleaños

El violento homicidio ocurrió cerca de las 8:00 de la noche, cuando Emily recibió un aviso de que le entregarían un regalo cerca de su casa. Ella salió de la vivienda hacia la calle principal, a unos doscientos metros, para recibirlo.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, fue atacada a tiros. De acuerdo con el reporte, se escucharon unas seis detonaciones de arma de fuego.

Posteriormente, se conoció que la cumpleañera recibió cuatro disparos. Al igual que el peluche que le regalaron. Su cuerpo quedó tendido sobre la calle de tierra. A su lado se halló un arreglo con globos.

Familiares de la mujer llegaron a la escena, la subieron en un vehículo y la trasladaron a un ambulatorio, pero no lograron salvarle la vida.

Buscan al repartidor que le entregó el regalo

Tras conocer sobre el incidente, las autoridades se desplegaron en Villa de Dios con la intención de localizar al supuesto repartidor “delivery”, el cual no ha sido localizado.

La primera versión del caso indicó que se trataría de una muerte por encargo. El principal sospechoso del crimen sería una expareja de Emily, quien está afuera del país. Este sujeto sería quien envió el regalo.

La mañana de este martes, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal Valencia, llegaron al sitio para las investigaciones.

Entre las evidencias, colectaron el peluche, el cual quedó impregnado de pólvora.

Familiares y conocidos esperaban que llegara el cadáver a su vivienda. La decoración por el cumpleaños se mantenía en la entrada de la casa.

