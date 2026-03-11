Joven madre ahogó a su bebé recién nacido en una poceta: salió de paseo tras esconder el cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Una joven mujer de Florida enfrenta cargos por la muerte de su bebé recién nacido, a quien habría ahogado en su baño.

Anne Mae Demegillo, de 20 años de edad, fue arrestada el pasado viernes y acusada de homicidio involuntario agravado de un menor.

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler (Florida, EEUU), los agentes recibieron una llamada en la que se solicitaba realizar una verificación de bienestar a una mujer.

Los agentes dijeron que la persona les contó que Demegillo le había enviado mensajes en los que afirmaba que había estado embarazada en secreto y que, de manera inesperada, dio a luz en su casa.

Ahogó a su bebé recién nacido

Los mensajes entre Demegillo y la denunciante indicaban que el bebé nació con vida, pero que ella le hizo algo al recién nacido, reseñó Telemundo.

Tras la llamada, los agentes llegaron a la vivienda y se reunieron con Demegillo, quien dijo que no estaba segura de estar embarazada, pero que sintió un fuerte dolor abdominal, cerca de las 3:00 de la madrugada del jueves.

La sospechosa les indicó a los agentes que dio a luz en el inodoro del baño. Después del parto, Demegillo dijo a los agentes que pensó que el recién nacido había fallecido y lo ocultó en una bolsa de viaje en su clóset.

Tras lo sucedido, la joven asistió a una función teatral en New Smyrna Beach y, al regresar a su casa, decidió enterrar al bebé en el patio trasero.

Enterrró el cuerpo en su patio trasero

Durante la investigación, los detectives determinaron que Demegillo "de forma consciente y deliberada permitió que el recién nacido se ahogara en el inodoro".

"Se trata de una tragedia desgarradora para nuestra comunidad, para la familia involucrada, y un caso emocionalmente difícil para nuestro equipo", dijo el alguacil Rick Staly.

"Quiero recordar a nuestra comunidad, especialmente a las mujeres embarazadas: la ley de Florida permite que, al momento del nacimiento, usted lleve a un menor a una estación de bomberos, un hospital o una agencia de orden público local y lo entregue. Esa es una solución mucho mejor que lo que estamos investigando hoy, para todos los involucrados, pero sobre todo para el bebé, a quien se le impidió la vida que merece. Que Dios bendiga a este bebé y lo sostenga y consuele en sus manos amorosas, con el amor que nunca recibió en la Tierra", manifestó el funcionario.

La Ley de Puerto Seguro de Florida permite a los padres que no pueden hacerse cargo de sus recién nacidos entregarlos en una estación de bomberos, un hospital o una comisaría de policía.

Las autoridades continúan con las investigaciones.

