Adolescente murió al jugar con un arma de fuego: dos de sus amigos están detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos adolescentes están detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de un menor de 14 años, quien falleció tras recibir un disparo accidental, mientras un grupo de amigos jugaba con un arma de fuego.

La policía de Arlington (Texas) reveló el nombre de un segundo adolescente relaciado con el tiroteo fatal, ocurrido en febrero.

De acuerdo con los reportes, el joven Cameron Tantillo, de 17 años de edad, se entregó en la cárcel del condado de Tarrant y enfrenta un cargo por poner un arma de fuego a disposición de un menor, con resultado fatal.

Adolescentes jugaban con un arma de fuego

El pasado 20 de febrero, los agentes acudieron a una vivienda de Sausalito Drive y, al llegar, encontraron a Riley Jordan, de 14 años, inconsciente en una habitación. El adolescente fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Los investigadores afirmaron que Riley y sus amigos jugaban con un arma antes de que el joven recibiera un disparo accidental.

“Desde esa noche, los detectives han estado trabajando diligentemente para determinar de dónde provino el arma utilizada en el tiroteo y cómo el Sr. Jordan y sus amigos tuvieron acceso a ella”, indicó el comunicado de la policía local.

Robó el arma de un pariente

La policía informó que el arma pertenecía a un familiar de Tantillo. El dueño la tenía guardada en una caja fuerte, pero Tantillo, presuntamente, forzó el contenedor sin su conocimiento ni permiso y se la llevó a la casa en Sausalito Drive.

“El dueño del arma cooperó con la investigación y no enfrentará cargos penales”, indicó el comunicado.

La policía de Arlington informó que otro adolescente fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio involuntario por el tiroteo. La policía no reveló la identidad del joven por ser menor de edad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube