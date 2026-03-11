Venezolano asesinado afuera de una licorería: tres hombres lo agredieron tras fuerte discusión

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano fue violentamente asesinado tras un incidente que se registró a las afueras de una licorería. Al parecer, sostuvo una fuerte discusión con hombres desconocidos.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento cuando tres agresores atacaron a la víctima, en plena Carretera Central, entre el Jirón Arequipa y el Jirón Arica, en Chosica, Perú.

Identifican al venezolano asesinado afuera de una licorería

Según información policial, citada por Panamericana, la víctima quedó identificada como Julio Sibira, de 22 años de edad.

En el momento del crimen, el venezolano peleaba con los individuos, hasta que uno de ellos sacó un arma y le propinó un disparo mortal. Sibira quedó tendido en el pavimento mientras agonizaba.

Un familiar de la víctima relató que Sibira lo había llamado minutos antes para que pasara a recogerlo; sin embargo, cuando llegó al lugar, se enteró de que el joven había muerto.

Capturan al presunto homicidia

Allegados del venezolano señalaron que el joven había llegado al Perú hace apenas tres meses y que no contaba con otros familiares en el país.

Ante el incremento de la violencia, los vecinos de la zona exigieron mayor presencia de las autoridades y medidas de seguridad efectivas. "Venimos de un barrio donde la autoridad no fluye", manifestó uno de los conocidos de la víctima exigiendo justicia.

Tras el despliegue de un operativo policial horas después del crimen, los agentes lograron la captura del presunto responsable del asesinato. El detenido permanece bajo custodia policial y se iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque.

