Cabello ofrece detalles sobre el asesinato del periodista Walter Jaimes: los responsables están detenidos

Este martes 10 de marzo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio por cerrado el caso que conmocionó al gremio periodístico y a la entidad andina en días recientes, el asesinato del comunicador Walter Jaimes está oficialmente esclarecido y sus victimarios ya están tras las rejas.

Durante sus declaraciones, Cabello señaló que la eficiencia de los órganos de seguridad permitió identificar el modus operandi y a los autores materiales del hecho.

Los implicados ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público, y de acuerdo a la alocución de Cabello, se realizó un despliegue técnico que permitió conectar las pistas dejadas en el lugar del hallazgo con los hoy detenidos.

El funcionario reiteró que el Estado actuará con todo el peso de la ley contra quienes participaron en el homicidio.

Cronología de una tragedia

El caso de Walter Jaimes, un periodista respetado de 49 años, mantuvo a la comunidad de Tovar en oración durante varios días:

28 de febrero de 2026: Se reporta su desaparición oficial. Familiares y colegas iniciaron una búsqueda desesperada por redes sociales. El Hallazgo: Días después, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa de una vía principal de Mérida. La Crueldad: El cuerpo presentaba signos de violencia extrema, incluyendo golpes y quemaduras en el rostro, una táctica que los criminales utilizaron para intentar borrar su identidad y retrasar las investigaciones.

Reacción del Gremio Periodístico

El asesinato no pasó desapercibido para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa había liderado las exigencias de justicia, calificando el hecho como un ataque a la integridad de los comunicadores en las regiones.

En Mérida, periodistas realizaron vigilias y manifestaciones pacíficas pidiendo seguridad para quienes ejercen la labor informativa en el interior del país.

