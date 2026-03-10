Violaron a más de una docena de mujeres: sentencian a hermanos empresarios por tráfico sexual

Suscríbete a nuestros canales

Los hermanos empresarios Oren y Alon Alexander quedaron sentenciados a prisión por tráfico sexual, tras su arresto inicial en Miami Beach.

Luego de un juicio que se extendió durante cinco semanas, un jurado de nueva York finalmente condenó a los Alexander. Ahora enfrentan una posible sentencia de cadena perpetua, tras ser hallados culpables de todos los cargos federales.

Los delitos que se les atribuyen incluyen conspiración, abuso sexual agravado y tráfico sexual de menores.

Las pruebas demostraron que los hermanos utilizaron drogas y su estatus en el sector inmobiliario para abusar sexualmente de decenas de mujeres.

Así operaban los hermanos Alexander

La fiscalía presentó mensajes de texto y correos, los cuales comprobaron como los hermanos se jactaban de sus delitos. Estas pruebas demostraron que su lujoso estilo de vida servía únicamente para atraer y engañar a las víctimas.

Aunque los hermanos ya están condenados, la sentencia final se dictará el próximo 6 de agosto para saber cuánto tiempo pasará cada uno en prisión, detalló Miami Diario.

Los hermanos operaban en el exclusivo conjunto residencial de los Hamptons (Nueva York) y South Beach (Miami). Ambos eran corredores de bienes raíces de prestigio y eran apodados "The A Team".

En su día a día, frecuentaban clubes nocturnos, navegaban en yates y volaban en jets privados. Además, uno de ellos vivía junto a celebridades y magnates corporativos en la Fila de los Multimillonarios de Manhattan.

Drogaban a sus víctimas y grababan los abusos

Sin embargo, detrás de su fachada de lujos, los fiscales revelaron que los hermanos Oren y Alon, además de un tercer miembro de su familia, Tal Alexander, eran depredadores que agredieron sexualmente, traficaron y violaron a docenas de mujeres desde 2008 hasta 2021.

Cometían los actos aberrantes después de incapacitar con drogas a sus víctimas y, en ocasiones, grababan sus crímenes en video, según Spectrum Noticias.

Los hermanos conocían a las víctimas en clubes nocturnos, fiestas y aplicaciones de citas, y reclutaban a otras para viajes a lugares lujosos; pagaban sus vuelos y alojamiento en hoteles de alta gama o alquileres vacacionales de lujo antes de drogarlas y violarlas.

Los tres hermanos estuvieron detenidos sin fianza desde sus arrestos en diciembre de 2024.

Un portavoz de los acusados declaró que todos "niegan categóricamente que alguien haya sido drogado, agredido o coaccionado, y el gobierno no ha presentado ninguna evidencia física, registros médicos, quejas contemporáneas o pruebas objetivas para establecer esas afirmaciones".

