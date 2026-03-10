Caen tres personas por cacería ilegal de una especie protegida: les incautan armas de fuego

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro personas resultaron detenidas por su presunta participación en el dleito de caza ilegal de una especie protegida.

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa fueron los encargados del procedimiento, en el sector Maporita del municipio Guanarito.

El hecho se registró en horas de la mañana de este lunes, 9 de marzo, cuando la comisión policial, perteneciente a la Comuna Socialista Hoja Blanca, avistó a los sospechosos a bordo de tres motocicletas en la carretera nacional.

Incautan armas de fuego y los restos de un chigüire

Los oficiales dieron la voz de alto a los implicados y realizaron la inspección de rutina, de acuerdo con lo establecido en la ley, indicó el organismo policial.

Tras la revisión, los agentes incautaron armas de fuego, armas blancas y un chigüire muerto, cuya caza está regulada por las leyes ambientales del país, para proteger el equilibrio ecológico.

Los detenidos quedaron identificados como Ricardo E. Burgos R., de 33 años de edad, Neptalí Rondón Z., de 43 años, Javier D. Briceño R., de 36 y Jorge L. Briceño R. de 37 años.

Los cazadores quedaron a la orden de las autoridades

Según el reporte de las autoridades, a los sujetos les decomisaron también 15 fulminantes de clavo y 139 balines de acero, detalló El Regional del Zulia.

Los hombres quedaron bajo arresto y pasaron a la orden de la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público, organismo que se encargará de continuar con el proceso legal por delitos contra el Estado Venezolano y la fauna silvestre.

