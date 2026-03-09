Un coronel de Bomberos: mueren dos personas tras accidente en la Cota Mil

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas muertas y tres heridos es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes en la avenida Boyacá de Caracas, mejor conocida como la Cota Mil.



La información suministrada por Pablo Palacios, comandante de los Bomberos del Distrito Capital, a través de su red social en Instagram, indica que el coronel de Bomberos, Ramón Pérez, viajaba junto a su señora madre, Cesarea Sebastiana Bernal de Pérez y otras tres personas más, a bordo de un Ford Fiesta color gris, cuando de pronto el automóvil en el que se trasladaban perdió el control y volcó, cayendo al otro lado de la vía, a la altura de Altamira.

según el jefe bomberil, en el sitio quedaron los cuerpos del coronel Pérez y su madre.



En el vehículo también viajaban la sargento de Bomberos María Mendoza y otra persona de nombre Greicy Pérez, así como un menor de edad, quienes resultaron heridos.

Palacios comentó que los heridos fueron llevados hasta el hospital Domingo Luciani, donde se encuentran bajo observación médica.

Se pudo conocer que debido a lo aparatoso del incidente el tránsito vehícular estuvo afectado en ambas direcciones. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargó del levantamiento del siniestro, así como de las averiguaciones en torno a este hecho.

