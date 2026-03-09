¿Exceso de confianza o falta de destreza?: la razón detrás de los accidentes de motos

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad en la conducción de motocicletas es un tema crucial que abarca diversas facetas, desde la confianza del conductor hasta el conocimiento de las normas viales.

La imprudencia, ya sea por exceso de confianza o por falta de habilidad, es un factor común en los accidentes. Cifras extraoficiales revelan que, tan solo en las autopistas de Caracas, se registran un promedio de seis siniestros diarios

Wilbani León, CEO de Moto Escuela Caracas y Escuela Motoprevencion, explicó a 2001 que existen dos tipos principales de imprudencia en la conducción de motocicletas que recaen en la destreza, tanto el exceso como la carencia de esta.

Ambos tipos de impericia pueden llevar a que los conductores resulten afectados, ya sea por su poca destreza o por no llevar un manejo preventivo y responsable.

Hay casos en los cuales algunos conductores con mucha destreza que, por imprudencia, zigzaguean y esquivan a altas velocidades, mientras hay otros que desconocen maniobras básicas como frenar correctamente, esquivar obstáculos o no entienden conceptos técnicos vitales como los ángulos ciegos.

"El que tiene mucha destreza quiere ir rápido esquivando, y el que tiene poca va atravesado. Ambos, en su carácter de imprudencia, terminan siendo afectados por no llevar un manejo preventivo", señala León, quien también es el director de Ángeles de las Autopistas.

Agregó que las infracciones que más se registran en la ciudad de Caracas son: manejar sin casco, no respetar la luz roja del semáforo e ir por los canales no autorizados.

La importancia de saber manejar

Ante este panorama, la educación vial se presenta como una solución que salva vidas. León explica que el trabajo de formación se divide en dos pilares fundamentales para atacar el problema desde la raíz.

Desde Moto Escuela Caracas, enseñan a hombres y mujeres a manejar moto con toda la formación que necesitan, dictada por expertos.

"Enseñamos a tener la responsabilidad de saber que una motocicleta puede ser un arma, más allá de ser un transporte", enfatiza.

Denise Eslava, una de las instructoras, recuerda a los motorizados que deben contar con un buen casco de seguridad, una chaqueta protectora, pantalones completos, zapatos cerrados y guantes que cubran las manos en caso de caída.

En cuanto a las mujeres, ya que en la escuela registran una gran afluencia de damas que quieren ir en dos ruedas, Eslava, desde su experiencia como instructora, recalca que es crucial priorizar la seguridad sobre los looks, evitando así sandalias descubiertas, tacones que puedan causar lesiones en los tobillos, faldas y pantalones cortos.

Por su parte, Anthony Azuaje, instructor, hizo un llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad ante un paso peatonal, respeten los semáforos y conduzcan según su canal, como el canal derecho para baja velocidad.

La prudencia, la formación y el respeto en las vías también son elementos esenciales para cualquier motorizado.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube