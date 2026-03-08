Incendio en centro comercial de Caracas: deja dos heridos y pérdida total en más de 10 locales

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 07 de marzo se registró un incendio en un centro comercial de Caracas, ubicado en Quinta Crespo, centro de la ciudad.

A través de sus canales oficiales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó los detalles del siniestro.

Incendio en centro comercial de Caracas

De acuerdo con la información suministrada por Palacios, el incendio tuvo lugar en el centro comercial Cipriano Castro durante la tarde de hoy.

Asimismo, especifica que ocurrió específicamente en el piso 3 de la estructura, dejando más de 10 locales en pérdida total, pese a las labores de los efectivos bomberiles.

Foto: Román Camacho

Heridos y pérdidas materiales

Al respecto, Palacios informó que dos personas resultaron heridas de forma parcial por las llamas del incendio, sin embargo, recibieron atenciones de primeros auxilios en el lugar.

Adicionalmente, resalta que un total de 12 locales comerciales improvisados de latón quedaron totalmente destruidos tras el siniestro.

En este sentido, asegura Palacios que efectivos del CBC aplicaron labores de extinción de las llamas para evitar que este se propagara a zonas aledañas.

Finalmente, aseguró que a las 6 de la tarde aproximadamente, "se activó un Puesto de Comando denominado Quinta Crespo", con el que administrarán de forma correcta los recursos en el lugar. También se activó al Investigador de guardia para la investigación del siniestro.

