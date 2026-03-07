Un hombre asesina a su madre en Nueva Esparta: incendió la casa por una discusión con su exesposa

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue detenido por las autoridades policiales tras causar la muerte de su madre en el estado Nueva Esparta al incendiar la vivienda con ella en el interior.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló detalles del casó y los motivos del mismo.

Femicidio en Nueva Esparta

De acuerdo con el informe proporcionado por Rico en sus canales oficiales, se trata de un hombre identificado como Ramón Salvador Fuentes Villarroel de 43 años de edad, quien y se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Asimismo, señala que efectivos de la Delegación Municipal Juan Griego, lograron su detención específicamente en el sector Las Cabreras, en la avenida El Cementerio del municipio Marcano.

Los delitos por los que se le responsabiliza, están el femicidio de su propia madre y el femicidio en grado de frustración de su exesposa.

Mató su propia madre

En este sentido, indica Rico que tras realizar las experticias del caso, se pudo determinar que Fuentes había tenido una fuerte discusión con su pareja de 30 años, quien quería terminar con la relación.

El hombre en un arrebato de ira decidió rociar combustible en la vivienda y prenderla en fuego, donde su madre que estaba en la casa resultó con quemadas en diversas partes del cuerpo.

La madre de Fuentes, una señora identificada como Dominga de las Nieves Villarroel de 76 años, lamentablemente falelció producto de las graves quemaduras en su cuerpo.

Afortunadamente, la exesposa del sujeto continúa con vida, pese las heridas que presenta. Finalmente, Rico aseguró que el hombre se encuentra bajo custodia y a la orden del Ministerio Público.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube