Hallan restos de Salomé Castaño: la niña cayó en aguas del balneario La Culebra

Tras 27 días de labores de búsqueda, comisiones de rescate localizaron el cuerpo de Salomé Castaño, de 11 años, en aguas del río Cataniapo, estado Amazonas.

El hallazgo cierra el operativo desplegado desde el pasado 8 de febrero, luego de que la menor fuera arrastrada por la corriente en el balneario La Culebra junto a dos acompañantes, cuyos cuerpos fueron recuperados en los días posteriores al incidente.

De acuerdo con medios locales, el rescate final fue ejecutado por Melvin Alexander Asiza López, un buzo voluntario de la etnia yekuana, quien localizó los restos a 16 metros de profundidad en una zona de cuevas y sifones.

Tras la extracción, Asiza fue ingresado al Hospital Dr. José Gregorio Hernández para recibir tratamiento por un cuadro de hipotermia debido al tiempo de inmersión y el esfuerzo físico realizado durante la jornada.

¿Qué ocurrió?

El incidente tuvo lugar el pasado 8 de febrero cuando un grupo de jóvenes se encontraba en el balneario La Culebra. Según los reportes, uno de los presentes cayó al agua, lo que provocó que Salomé Castaño y Lucía Reina (14) intentaran auxiliarlo.

Los tres fueron arrastrados por un remolino. Las autoridades identificaron a las otras dos víctimas como Lucía Reina y Javier Areinamo (15), rescatados poco después de la desaparición inicial.

Detalles del operativo de búsqueda

Durante 27 días, el viernes 6 de marzo, funcionarios de Protección Civil, Bomberos y voluntarios civiles recorrieron las riberas del río Orinoco, desde el sector Bajo de San Enrique hasta Playa Terecua.

El despliegue incluyó rastreos palmo a palmo en la boca del río Cataniapo y zonas críticas de difícil acceso subacuático. El gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, confirmó la recuperación de los restos y reconoció la labor de los equipos que participaron en el operativo de rastreo.

Estado del rescatista

Melvin Asiza, de 33 años, permanece bajo observación médica en el centro asistencial de Puerto Ayacucho. El voluntario logró la ubicación de la menor en una zona de alta peligrosidad donde las corrientes y la profundidad habían dificultado las labores de los equipos oficiales en semanas previas.

