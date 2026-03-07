Sentencia contra la venezolana Wanda del Valle: la trayectoria delictiva de “la Bebecita del Crimen”

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Wanda del Valle, conocida como “la Bebecita del Crimen” quedó sentenciada a prisión por su vinculación con los hechos que terminaron en la muerte de un funcionario de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con la publicación oficial realizada por las autoridades peruanas, la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho–Zona Alta (Primer Despacho), a cargo de la fiscal provincial Gabriela Teresa Pascual Serna, dictó la sentencia.

La criminal quedó sentenciada a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo.

Juicio contra la venezolana Wanda del Valle

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la existencia de una contratación criminal orientada a atentar contra la vida del funcionario policial en 2023. La investigación fiscal permitió sustentar con elementos probatorios suficientes, pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad penal de la acusada en el ofrecimiento ilícito, detallaron las autoridades.

La sentencia también dispone que, una vez cumplida la totalidad de la pena impuesta, la condenada sea expulsada del país, con prohibición de reingreso al territorio peruano.

Asimismo, se fijó el pago de 15 mil soles (unos 4.500 dólares) por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

La medida de prisión preventiva dictada contra la sentenciada vence el 5 de marzo de 2026, fecha hasta la cual permanecerá recluida mientras entra en vigencia la condena, de conformidad con las leyes de ese país.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra el sicariato y el crimen organizado, para sancionar con firmeza a quienes promuevan o participen en hechos delictivos que atenten contra la vida y la seguridad pública, manifestaron las autoridades.

Captura y extradición de "la Bebecita del Crimen"

La “la Bebecita del Crimen” fue capturada en Colombia el año pasado y luego extraditada a Perú; tras su captura, la Policía del Perú precisó que Del Valle, quien fue pareja del criminal “Maldito Cris”, era investigada por los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato contra un oficial.

Christopher Fuentes, alias “Maldito Cris” murió en medio de un operativo policial en la ciudad de Lima, en 2023. El criminal era acusado como autor material del crimen contra el funcionario Revoredo.

Tras su captura, el 22 de enero de 2024, el Consejo de Ministros de Perú aprobó solicitar la extradición de la ciudadana venezolana, días después de que la Corte Suprema la declarara procedente y de que fuera detenida en una barriada del sur de Bogotá por policías colombianos.

“La Bebecita del Crimen” también está acusada de recaudar el dinero de extorsiones a comerciantes, vender y distribuir armas de fuego, coordinar con sicarios y participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube