Abusó de una adolescente tras conocerla en las redes: revelan violento historial de cadete de policía

Un hombre, quien era aspirante a funcionario de policía resultó detenido y enfrenta cargos por su presunta participación en el abuso sexual contra una joven de 17 años de edad.

El sospechoso, Ahmed Elnahtawy, excadete de la Academia de Policía de Nueva York (NYPD), abría abusado de la víctima en Brooklyn, a pocas semanas después de que se le acusada por presuntamente forzar a una mujer en un motel en Queens.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció que el sospechoso, de 24 años de edad, está acusado de violación, abuso sexual, contacto físico forzado y conducta sexual inapropiada, por el ataque ocurrido el pasado 30 de noviembre.

Cadete de policía citó a una adolescente para abusar de ella

Durante su audiencia de presentación, Elnahtawy se declaró “no culpable” y se le ordenó permanecer detenido bajo fianza de 50 mil dólares.

“Está acusado de mentir sobre su edad, concertar una cita con una adolescente y luego agredirla cuando ella lo rechazó”, declaró el fiscal Gonzalez en un comunicado.

“La presunta conducta es inquietante y completamente inaceptable, especialmente para alguien que busca una carrera en la aplicación de la ley. Ahora trabajaremos para que rinda cuentas”, manifestó el funcionario.

Elnahtawy conoció a la adolescente a través de una aplicación de citas y mintió sobre su edad antes de pactar una visita a la joven en su casa en Flatbush, por medio de Instagram.

Durante su encuentro, el acusado la abusó sexualmente, reseñó El DiarioNY.

Había sido arrestado anteriormente por abuso sexual

La joven denunció el ataque unos días después ante su consejero escolar, quien notificó a la policía. El caso fue investigado por la Oficina de Asuntos Internos del NYPD.

La presunta violación ocurrió menos de dos meses después de que el cadete del NYPD fuera acusado de atacar a una mujer dentro del “Woodside Motor Inn“ en Queens, el 4 de octubre de laño pasado, según documentos judiciales.

El cadete fue arrestado el 4 de diciembre por agresión sexual ese primer incidente y acusado de violación, tocamientos forzados y abuso sexual. Por ese caso, Elnahtawy se declaró “no culpable” de los cargos quedó en libertad sin fianza.

NYPD despidió a Elnahtawy el 21 de enero. Los cargos contra Elnahtawy coinciden con el arresto del agente Daheem Morris (27), también acusado de violación y varios delitos sexuales por presuntamente haber forzado a una joven de 20 años después de una fiesta en Canarsie, en Brooklyn.

