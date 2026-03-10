Detalles sobre muerte de madre venezolana desaparecida en Utah: acusan a su esposo por el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones sobre la muerte de la madre venezolana Jeusselem Elieth Genes Vitola, en Utah, Estados Unidos, derivaron en la acusación de su esposo, Álvaro José Urbina Rojas, como sospechoso por el crimen.

Urbina Rojas, de 57 años y también venezolano, fue acusado formalmente por el asesinato de Genes Vitola, cuyo cuerpo fue hallado por las autoridades policiales hace una semana.

El pasado lunes, 2 de marzo, los restos de la venezolana se localizaron dentro de un remolque propiedad del padre de sus hijos, en la ciudad de Draper, Utah.

Pareja venezolana desaparecida

La pareja que había sido reportada como desaparecida el pasado jueves, 26 de febrero, según sus parientes, pensaron que ambos estaban en el trabajo; sin embargo, no regresaron a su casa durante la noche, detalló el medio digital Utahzolanos.

En un principio, familiares y amigos pensaron que la desaparición de los esposos, quienes vivían en EEUU desde hacía 10 años, podía estar relacionada con una detención por ICE, pero esa hipótesis fue descartada por la Policía de Saratoga Springs.

Los funcionarios determinaron que la señal del teléfono de la señora Jeusselem se había apagado ese jueves en un punto en Draper, mientras que la del dispositivo de su esposo estaba activa y en movimiento.

La Oficina del Médico Forense determinó que la muerte de Genes Vitola fue un "homicidio por traumatismo contundente severo en la cabeza, y posiblemente, signos de asfixia".

Localizan al presunto homicida

La Policía de Saratoga Spring informó que, tras hablar con la familia, descubrieron que la pareja había atravesado por problemas financieros recientemente, lo que afectó significativamente su relación.

Parientes de Genes afirmaron que, recientemente, ella le había comunicado a su esposo que quería divorciarse.

Una investigación posterior reveló que Urbina había huido del estado y se encontraba en California. La policía detalló que su vehículo fue rastreado por cámaras. Además, transacciones realizadas con su tarjeta de crédito en la zona, hasta el 2 de marzo, permitieron conocer su ubicación.

Allegados de la venezolana abrieron una cuenta de GoFundMe para poder apoyar a los hijos de la pareja, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras el violento hecho.

