Creyó que los empleados no hablaban inglés: ladrón usa el traductor de Google para anunciar asalto en un restaurante latino

Un hombre entró a un restaurante ecuatoriano en Nueva Jersey para cometer un asalto, el cual se dificultó debido un inesperado detalle que el delincuente no tomó en cuenta: desconocía si los trabajadores podían hablar inglés.

De acuerdo con los reportes del insólito robo, el hombre ingresó al local y compró un café. Luego sacó su teléfono y usó el Traductor de Google para anunciar que se trataba de un robo.

El sospechoso amenazó con matar a la cajera si esta se negaba a entregar en contenido de la caja registradora. Sin embargo, al recibir la amenaza, la mujer huyó, según la policía local.

El asaltante intentó sacar la caja con el dinero por la fuerza, pero no lo consiguió. Seguidamente tiró el café y se marchó con las manos vacías.

El curioso hecho ocurrió el 20 de febrero en el restaurante “El Rinconcito Ecuatoriano” ubicado 140 South St en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, informó esta semana News 12.

El distrito Ironbound tiene una gran población latina, detalló el medio local.

El hombre pudo haber asumido que el personal del restaurante sólo hablaba español, pero, irónicamente, la cajera que trabajaba en ese momento sí hablaba inglés, comentó la dueña, identificada como María.

No se reportaron lesiones físicas. “Nos quedamos con miedo, porque pensamos que puede volver a ocurrir”, comentó según una publicación de El Diario NY.

No se han realizado arrestos por este caso, las autoridades no han identificado sospechosos. Solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el asaltante, llamar a la línea de denuncia de la policía.

