Venezolano detenido en medio de investigación por trágico accidente vial: arrolló a un ciclista

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano quedó detenido por su presunta responsabilidad en un accidente vial que terminó con la vida de un peatón, quien intentó cruzar la calle en un sector inhabilitado.

El lamentable incidente se registró en horas de la madrugada de este sábado. Inicialmente, se reportó que un hombre murió en Maipú, luego de que fuera atropellado cerca de las 02:00 de la madrugada.

Detienen a venezolano tras lamentable accidente

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este hecho para determinar responsabilidades.

El accidente ocurrió en el Camino Melipilla intersección con Cerro Sombrero, en Maipú (Chile), en la región Metropolitana. Según información de la policía chilena (Carabinera), en el lugar entrevistaron al ciudadano venezolano, de 29 años de edad, quien sería responsable por el arrollamiento del hombre que perdió la vida.

Según información preliminar, el conductor trasladaba en un furgón cuando atropelló a la víctima.

El infortunado sería un hombre en situación de calle, quien habría cruzado la calle en bicicleta por un paso no habilitado.

Buscan identificar a la víctima

El hecho quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades, mientras se intenta identificar al hombre que falleció.

El conductor, de nacionalidad venezolana y sin antecedentes penales, quedó en calidad de detenido.

Detallaron que se informó al Ministerio Público y están a la espera de la investigación por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube