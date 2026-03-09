Cae en Petare un hombre con alerta roja de Interpol: lo buscaban por un delito violento

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre quien presenta alerta roja de Interpol, resultó detenido por las autoridades nacionales en la parroquia Petare, en el municipio Sucre.

El sospechoso quedó identificado como Yoskar Ramírez, cuya captura fue realizada por funcionarios de la División de investigaciones contra Drogas y Legitimaciones de Capitales de la Policía Internacional Caracas, en el estado Miranda.

La agencia reveló que el acusado presenta solicitud por la Justicia española mediante notificación roja de Interpol.

Acusado por el robo de relojes de lujo

Por solicitud de la Oficina Central Nacional de Madrid, España, la Secretaría General de Interpol publicó una Notificación Roja contra Ramírez, por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia.

Las autoridades españolas determinaron que el ciudadano utilizó de un arma de fuego y, bajo amenazas de muerte, despojó a dos hombres de sus relojes marca Rolex.

Posteriormente, huyó del lugar del robo, detalló el resumen de los hechos contenido en la notificación internacional.

Preparan extradición del hombre solicitado por Interpol

Tras labores de investigación y verificación en campo realizadas por la Dirección de Investigaciones de Policía Internacional, se logró su ubicación y posterior captura.

El ciudadano quedó a la orden de las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes y el proceso de extradición conforme a la normativa internacional vigente.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube