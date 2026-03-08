Esperó afuera del trabajo de su novia para matarla: sentencian al homicida

Suscríbete a nuestros canales

Un joven quedó sentenciado a prisión por su responsabilidad en el violento asesinato de su novia.

El homicida, Clarkson Wilson, enfrenta una condena de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua por el macabro crimen.

El día del ataque, Wilson esperó a que su novia saliera de su trabajo en un restaurante IHOP en el East Village de Manhattan (Nueva York).

Esperó afuera del trabajo de su novia para matarla

Wilson le disparó a la víctima, Imani Armstrong, de 25 años de edad, en horas de la madrugada del 1 de septiembre de 2022, después de que ella intentara terminar su relación de seis meses.

Según documentos judiciales, el agresor siguió a la víctima hasta su lugar de trabajo y la esperó durante casi siete horas.

Al finalizar su turno, ella salió de su lugar del restaurante y Wilson la siguió a lo largo de varias cuadras antes de dispararle, en el elegante vecindario Gramercy Park.

Cámaras captaron la fuga del agresor

Las cámaras de vigilancia captaron a Wilson cuando escapaba del lugar de los hechos. El tirador se cambió de ropa para evitar a la policía antes de dirigirse al Metro en Union Square, reseñó PIX11 News.

“Imani Armstrong salía de su trabajo una mañana, sin saber que su vida sería truncada por un ex compañero armado. Clarkson Wilson enfrenta una pena de prisión considerable por su conducta calculada, cruel y mortal”, declaró el fiscal de distrito Alvin Bragg.

“Si bien esta sentencia no devolverá la vida a Armstrong, espero que sirva como un cierre para sus seres queridos, quienes continúan llorando su pérdida”, manifestó.

