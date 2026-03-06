Persecución y tiroteo: caen dos venezolanos durante procedimiento policial

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos y uno de nacionalidad colombiana resultaron detenidos en medio de un procedimiento policial que se desarrolló durante la noche de este miércoles. Los sospechosos intentaron huir de las autoridades, acción que generó una persecución y un enfrentamiento.

El incidente ocurrió en la comuna de Santiago (Chile), cuando personal de la Segunda Comisaría intentó fiscalizar un vehículo sospechoso afuera de la penitenciaría local.

La diligencia fue realizada por más de una veintena de oficiales y concluyó con la detención de los tres implicados. Asimismo, los funcionarios encargados reportaron que se hallaron objetos que serían lanzados por los sospechosos hacia el interior del recinto penitenciario.

Tiroteo y persecución tras fiscalización

El teniente coronel Bernardo Neira, de la Prefectura Santiago Central, explicó que todo comenzó cerca de las 7:10 de la noche, cuando los funcionarios policiales abordaron a los ocupantes del carro.

En ese momento, la situación se tornó violenta y los sujetos “iniciaron la marcha e intentaron atropellar a uno de los carabineros”, afirmó Neira.

Debido a la acción de los presuntos delincuentes, el funcionario usó su armamento de servicio, para disparar tres veces contra el vehículo que intentaba embestirlo. Posteriormente, inició una breve persecución.

Detienen a dos venezolanos y su socio

El conductor perdió el control del automóvil debido a la congestión vehicular. “Se logró la detención de tres sujetos: un sujeto colombiano que presenta un impacto balístico a la altura del cuello y dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con situación irregular”, confirmó el prefecto subrogante.

El oficial a cargo del procedimiento precisó que el ciudadano colombiano herido, quien viajaba como copiloto, fue atendido de inmediato por el mismo personal policial y trasladado a un centro de salud. “Mantiene una lesión en su cuello, está fuera de riesgo vital”, aseguró Neira.

Mientras que los dos ciudadanos venezolanos como el funcionario policial resultaron ilesos tras el incidente.

El automóvil en el que se desplazaban mantiene un encargo vigente por robo, dijeron las autoridades.

Hasta el momento, “se mantiene evidencia de una bolsa con una cantidad de elementos, posible de ‘pelotas’ (posiblemente contenedores de drogas), que tienen que ser periciados por instrucción del Ministerio Público”, explicó el teniente.

