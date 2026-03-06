Accidente de tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho: quedaron al menos dos heridos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves se registró un accidente de tránsito en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, dejando a dos personas lesionadas.

A través de sus canales oficiales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, reveló detalles del siniestro.

Accidente de tránsito en la GMA

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante general Palacios, una persona se desplazaba en su vehículo tipo Sedán cuando este se volcó.

Tras el siniestro, al menos dos personas resultaron lesionadas con escoriaciones leves en partes del cuerpo.

Heridos en accidente de tránsito

En este sentido, informó Palacios que los efectivos bomberiles se trasladaron hasta el lugar del accidente, donde brindaron atención pre-hospitalaria a los heridos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Domingo Luciani para recibir atención médica especializada.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube