Arcángel viene a Venezuela: esto se sabe del tour

"La Maravilla" ha soltado la bomba que el género urbano en Venezuela esperaba desde hace más de una década.

Este jueves, Arcángel confirmó que su regreso a los escenarios venezolanos es prácticamente un hecho.

No fue un comunicado de una ticketera, sino en el espacio donde hoy se mueve la cultura: un live con el streamer Westcol.

"No sé si pueda decir esto, pero estén pendientes porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta".

Arcángel está afinando los detalles de su «La 8va Maravilla World Tour 2026», una gira que promete repasar su legado desde los tiempos de "La Maravilla" hasta sus hits globales como La Jumpa.

La 8va Maravilla World Tour 2026

'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario', una celebración global que marca 20 años de una carrera incomparable que ha dado forma al sonido y la cultura del reggaetón y el trap latino.

Esta ambiciosa gira llevará su legendario repertorio y su imponente presencia escénica a importantes arenas, estadios y festivales en Europa y Latinoamérica a lo largo de 2026, con actuaciones en España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y entre otros mercados clave

En el 2012 "Papi Arca" se presentó por última vez en el país. Desde entonces, el artista mantuvo una postura firme sobre no venir, lo que hace que este anuncio sea una señal clara de que "Venezuela está en el mapa" para los grandes circuitos internacionales de nuevo.

En estos 14 años, Arcángel pasó de ser un líder del reggaetón a ser el "padre" de la nueva escuela del trap, por lo que el show promete una producción de nivel mundial.

Aunque el artista pidió "estar pendientes", los rumores en la industria del entretenimiento local ya empezaron a correr:

Aunque todavía no se han confirmado fechas específicas ni las ciudades que visitaría, se especula que Caracas y Valencia serían las paradas obligatorias de este tour.

Con un repertorio que abarca desde clásicos del reggaetón hasta los éxitos más recientes del género urbano, el concierto de Arcángel se perfila desde ya como el evento del año.

