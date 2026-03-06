Fallece un hombre tras quedar atrapado en un ascensor: realizaba trabajos de mantenimiento

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves un hombre falleció tras quedar atrapado en el interior de un ascensor.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, brindó detalles del caso a través de sus canales oficiales.

Hombre queda atrapado

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante del CBC, el hombre habría quedado atrapado en el "transporte vertical " entre los pisos 3 y 4.

Asimismo, señala que el fallecido se encontraba ejecutando labores de mantenimiento en el transporte vertical, aunque no indicó en que parte de la ciudad ocurrió el lamentable hecho.

Investigador

Adicionalmente, Palacios aseguró que fue necesario activar al Investigador de Incendios y otros siniestros del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Aunque los efectivos bomberiles de rescate ejecutaron maniobras para sacar al hombre del lugar, luego de la extracción ya se encontraba sin signos vitales.

