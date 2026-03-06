Autorizan exhumación del cuerpo del periodista Walter Jaimes: Ministerio Público designa fiscal para la investigación

Suscríbete a nuestros canales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que las autoridades aprobaron la exhumación del cadáver del periodista Walter Jaimes, quien fue hallado sin vida en el estado Mérida.

El cuerpo del comunicador fue localizado el pasado domingo, 1 de marzo, sin ningún tipo de documentación. En un principio, no pudo ser identificado, debido a que su rostro fue golpeado y quemado.

“Se espera que el procedimiento se realice este mismo viernes”, 6 de marzo, indicó la organización en su cuenta de la red social X.

Exhumarán los restos del periodista para nuevos exámenes

Se detalló que la medida permitirá “nuevos exámenes médico-forenses para corroborar elementos clave del caso”, citó La Verdad.

De igual manera, el sindicato publicó un video con declaraciones del periodista Daniel Molina, quien informó que las autoridades entregaron a la familia de su colega la certificación de la autopsia.

Se pudo conocer que fue designado un fiscal nacional para la investigación del caso.

Según Molina, el cuerpo de Jaimes será trasladado desde el cementerio del municipio Campo Elías al de la población de Bailadores, en Mérida, donde se practicará la autopsia.

Director del Cicpc encabeza la investigación

Anteriormente, el gremio de periodistas reportó la llegada del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien encabeza una delegación para dirigir las investigaciones de violento hecho.

El SNTP reveló que los estudios forenses indicaron que la muerte del periodista Jaimes “se produjo por traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo”.

Este martes, la organización denunció el asesinato de Jaimes, luego de que se confirmara la identidad del cadáver, localizado el pasado domingo. Jaimes había sido reportado como desaparecido un día antes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube