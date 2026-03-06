Cruel ataque contra un desamparado en el metro: le prendieron fuego mientras dormía

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres resultaron detenidos por el ataque contra un hombre sin hogar, quien fue quemado mientras dormía en una estación del metro de Nueva York.

El incidente se registró en Penn Station. Por este hecho violento, las autoridades capturaron a Damon Johnson, quien estaba en libertad condicional con antecedentes penales que incluyen 131 arrestos.

Johnson, de 47 años de edad, quedó bajo arresto este martes por agentes del Departamento de Policía de Amtrak, acusado de intento de homicidio y agresión por el ataque, que dejó a un hombre de 37 años con quemaduras de segundo grado en el brazo y la espalda.

Agresor tiene un largo historial policial

En su primera audiencia, el agresor se declaró “no culpable” ante el Tribunal Penal de Manhattan. Sin embargo, se ordenó su detención sin fianza.

Su largo historial policial se abrió cuando era un adolescente, en 1995, con un cargo de agresión en El Bronx, reseñó Daily News.

Horas antes de la comparecencia de Johnson, la policía de Amtrak detuvo a Lyla Najjar, de 33 años, quien fue también fue acusada de agresión por el ataque.

En el momento de los hechos, la víctima dormía cerca de la entrada de la rotonda de Amtrak de Penn Station, cuando tres personas se le acercaron. Una de ellas le prendió fuego a la ropa del agredido, cerca de las 8:30 de la noche del lunes, detalló la Policía de Nueva York.

Durante la comparecencia de Johnson, el fiscal Callum Mullan describió un video del ataque que muestra al sospechoso inclinado sobre la víctima, quien momentos después “comienza a gemir y a convulsionar, y se pone de pie con la chaqueta en llamas”.

Le prendieron fuego a la víctima

Un video publicado en Instagram mostró a la víctima de pie, con las llamas que se extendían por su brazo. El hombre sin hogar intentaba defenderse de sus atacantes, quienes lo tiraron al suelo. La víctima luchaba por quitarse la sudadera en llamas.

Los servicios de emergencia apagaron rápidamente las llamas y llevaron a la víctima a la unidad de quemados del New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell. Después del ataque, los tres sospechosos huyeron hacia la estación.

Johnson estaba en libertad condicional por un robo cometido en 2018, durante ese hecho, le cortó la cara a un estudiante antes de robarle dinero de los bolsillos. El fiscal Mullan afirmó que la víctima necesitó más de 100 puntos de sutura.

