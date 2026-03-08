Detienen a dos hombres de la tercera edad tras agredir a una mujer: revelan un amplio historial delictivo

Suscríbete a nuestros canales

Dos adultos mayores resultaron detenidos tras ser denunciados por agredir física y verbalmente a una mujer en Los Teques.

El incidente ocurrió en el sector Residencias El Imola, donde los sujetos fueron interceptados por funcionarios de Poliguaicaipuro luego recibir una alerta.

¿Qué se sabe sobre los detenidos?

De acuerdo con Diario Avance, al momento de la captura, los uniformados identificaron a los agresores como Pedro Augusto Díaz Barrios, de 60 años, y su hermano, Leonardo Enrique Díaz Barrios, de 58 años.

Al ser verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que los hermanos Díaz Barrios poseen un extenso historial delictivo. Pedro Augusto tiene registros previos por comercio de drogas y lesiones personales.

Por su parte, Leonardo Enrique cuenta con antecedentes por robo común y agresiones, lo que demuestra una conducta violenta y criminal de larga data.

Detalles del operativo

Las autoridades señalaron que estos sujetos son considerados de alta peligrosidad para la convivencia en la comunidad.

El caso fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público. Se espera que los hermanos enfrenten cargos bajo la ley que protege a las mujeres de la violencia, mientras se inician las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros delitos recientes en el sector.

